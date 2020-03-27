النشرة: التزام تام بقرار إقفال المؤسسات والمحال في بعلبك والبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "كافة المحلات والسوبر ماركت في محافظة بعلبك الهرمل وقضائي البقاع الغربي وراشيا التزمت بقرار الإقفال"، مشيرا الى ان "حركة السير على الطرقات كافة أصبحت شبه مشلولة وأقام الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والأمن العام حواجز طيارة للتدقيق في هويات المارة ومنع المواطن التجول غير المسموح لهم".
وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.
واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.
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