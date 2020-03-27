شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" بالمحامين تطالب بفحص كورونا للمشاركين فى انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المجيد جابر، المحامى، المتحدث الرسمى باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، إن النقابة مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا وسط أعضائها لإصرارها على إجراء الانتخابات النقابية رغم تحذيرات مجلس الوزراء بمنع التجمعات البشرية وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "جابر" فى تصريحات له، أن النقابة لم تضع فى بالها هذه التحذيرات ولم تأخذها على محمل الجد، متابعا:"واستمر المحامين على مدار أربع أيام يتوافدون على مقر نقابة المحامين بالآلاف لمعرفة النتيجة مما نتج عنه إصابة الكثيريين بفيروس كورونا وهنا يجب على الدولة محاسبة من صمم على إجراء الانتخابات رغم هذه التحذيرات الجدية".

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وطالب المتحدث الرسمى باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، نقابة المحامين إعلان أسماء المصابين بالفيروس، وخاصة أنها خرجت وأعلنت عن إصابة عدد من الأعضاء بفيروس كورونا، متابعا: "يجب أن يكون هناك شفافية حتى يتم السيطرة على هذا المرض أما أننا نخفى أسماء المصابين فهذا سوف يزيد المرض وسط المحامين وأسرهم والمتعاملين معهم ومن حق كل من أصيب أن يعود على نقيب المحامين بدعوى تعويض عن الأضرار التى تعرض لها بإصابته بهذا المرض واخفاء المتسبب الرئيسى.

كما طالب عبد المجيد جابر بإطلاق حملة مجانية للكشف عن المحامين الذين تواجدوا فى نقابة المحامين وقت الانتخابات التى عقدت 15 مارس الجارى.