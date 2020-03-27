شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين للمواطنين: خليك فى البيت وكل الخدمات الإعلامية ستصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين رسالة عبر ”الخليج 365” إلى جموع الشعب المصرى، مطالباً إياه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والمكوث فى المنزل وعدم النزول إلا للضرورة، مضيفا :"نحيى الشعب المصرى على هذا الصمود والتحمل الدائم للمسئولية فى تلك الظروف الصعبة وهذا ليس جديد علينا ولكن يجب أن نستمر وأن نبقى فى بيوتنا".

وتابع طارق سعدة: "خليك فى البيت وكل المعلومات والخدمات الإعلامية والصحفية ستصلك وأنت فى البيت وكل الأخبار هتجيلك من مصادرها الرسمية"، موجها التحية للإعلام المصرى والصحافة المصرية لما يقومون به فى هذه التوقيت من نشر الوعى و نقل الأخبار بمصداقية ومهنية والتحرى من دقتها ومحاربة الشائعات.

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وكان مجلس نقابه الاعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الاعلاميين قد أكد من قبل أن النقابة لا تغلق أبوابها لتقديم التسهيلات وحل مشكلات الأعضاء فى هذه الأيام حتى يستمر الإعلاميين فى أداء عملهم على أكمل وجه، فهم جنود شجعان من أجناد هذا الوطن.

وأكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين فى بيان له، أن بطاقة عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة هو الضمان الأساسي لأداء الإعلامي لعمله والذهاب إلى عمله بكل سهولة ويسر، موضحا أن قرار الحظر يستثنى أن يكون الإعلامى حاملا لاثبات الشخصية المعتمد من نقابة الإعلاميين وأن يكون ساريا خلال عام 2020.