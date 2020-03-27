شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: تفاعل الجمهور مع حفل عمر خيرت فاق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه فوجئ بتفاعل الجمهور المصرى مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك"، التى تشجع الجمهور على التواجد فى المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أسامة هيكل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السوشيال ميديا تفاعل بشكل كبير مع حفل عمر خيرت الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافية المصرية، موضحا أن الاقبال أكثر من التوقع بكثير رغم أنه لم يسبق العرض اى تنويهات.

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يذكر أن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافية المصرية تصدر تريند "يوتيوب"، و حقق الحفل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 12 ساعة من بثها، حيث بلغت المشاهدات 485,708 مشاهدة.

وتفاعل الجمهور المصرى مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك"، التى تشجع الجمهور على التواجد فى المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا: كوفيد 19، حيث وصلت اشتراكات القناة الرسمية لوزارة الثقافة إلى من 70 ألف مشترك خلال أقل من 48 ساعة على إطلاق المبادرة.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت عرضها حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، والتى قدمها الشهور القليلة الماضية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وذلك ضمن مبادرة التى اطلتقها وزارة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.