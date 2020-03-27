شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب تركى معارض لـ"أردوغان": لو تعبان ارتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، المعروفة في الإعلام التركي بلقب المرأة الحديدية، سخرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة إنه إذا كان أردوغان، متعبًا، فليفتح الطريق أمام النظام البرلماني.

جاء ذلك خلال تصريحات لأكشنار عبر جريدة KRT التركية، أكدت فيها على أنه يجب على الجميع البقاء في المنازل، وعدم مغادرتها، ويجب على الحكومة التركية أن تعلن الحجر الطبي المطلوب بشكل عاجل، مشيرة إلى أن أردوغان هو صاحب الكلمة الأخيرة في كل شيء في تركيا.

وقالت إكشنار، مشيرة إلى ضرورة أخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، : إذا كان أردوغان متعبًا للغاية، فليفتح الطريق أمام النظام البرلماني، أو سنفتحه نحن عقب الانتخابات القادمة، فقد قدم السيد كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري حزمة توصيات مكونة من 13 مادة في إطار مكافحة فيروس كورونا. ونحن كحزب الخير قدمنا أيضًا. المعارضة تعمل من أجل هذا الموضوع. فنحن نولي اهتمامًا كبيرًا لسلامة البلاد، لكن يتوجب على السيد أردوغان اتخاذ خطوات مشتركة لكني لا أعرف إذا كان سيفعل ذلك أم لا؟.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، تحدث للصحفيين الذين استضافهم بمنزله بمدينة قونيا عن أسباب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزب جديد، حيث استرجع داوود أوغلو ذكريات الأيام الأخيرة له في حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه في الفترة التي كان يحارب فيها الإرهاب بتركيا قام مرشح إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بإنشاء مقر له بأنقرة وجمع توقيعات ضده.

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وقال داوود أوغلو، الذي زار مسقط رأسه بمدينة قونيا لافتتاح مقر حزبه: لو فتحنا الدفاتر القديمة حول موضوع الحرب مع الإرهاب، فلن يستطيع الكثير من الأشخاص مواجهة وجوه الناس مرة أخرى، حيث كان أعضاء حزب العدالة والتنمية يجمعون التوقيعات ضدي من أجل المؤتمر الذي كان سيعقد في 12 سبتمبر، وأثناء مشاهدتي لمباراة كرة القدم بين تركيا وهولندا التي كانت يوم 9 سبتمبر بمدينة قونيا وصلني خبر سقوط شهيد، في تلك اللحظة خرجت مسرعًا إلى أنقرة ثم إلى فان، وبينما كنت أنا أدفن الشهداء بمدينة فان كان السيد يلدريم ينشئ مقرًا لجمع توقيعات ضدي.

وتحدث داوود أوغلو عن عزل روؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلًا: إذا كان رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي مذنبين، فلم يكن ينبغى انتخابهم، فلو طردت شخصًا من منصبه بعد انتخابه بثلاثة شهور فلن يثق أي شخص في تلك البلد ولا في صناديق الاقتراع، لا يجب عليك أن تعمل شيئًا لشخص وأنت لا تود أن يُفعل بك ما فعلت، عندما قلت هذا قالوا عني إنني أدعم الإرهاب.

وأضاف: أنا من قمت بحرب شاملة ضد الإرهاب، أثناء خطاب للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان، قال موجهًا كلامه لنا بأنه سيفتح الدفاتر القديمة، وأنا استمعت لهذا الحديث، وتحدثت بعدها وقلت إنه من نسى كفاحنا للفترة من 7 يونيو حتى 1 أكتوبر وانتقدنا، لو تحدثنا عن تلك الأيام فلن يتمكنوا من الخروج أمام الناس.