"القومى لحقوق الإنسان": الدولة قامت بإجراءات استباقية فى أزمة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في التضامن الاجتماعي كل في دائرته وقسمه ومنطقة عمله بسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات له، أن الدولة قامت بإجراءات استباقية فى أزمة فيروس كورونا تستحق التحية، مشددا على ضرورة تدريب طلبة السنة النهائية في كليات الطب في المستشفيات وكذلك التمريض العالي ليكونوا جزء من الفريق الطبي حيث أن عدد طلاب نهائي طب يصل عددهم إلى حوالي ٨ آلاف طالب.

وعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة ندوة رقمية عبر فيديو كونفرانس، تتعلق بدور المجتمع المدني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الندوة الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعمرو موسى والسفير محمد العرابي والدكتور مصطفى الفقي والدكتور علي الدين هلال، ومها الرباط ومشيرة خطاب كمدير تنفيذي وصلاح دياب، ورؤوف سعد، ومنير فخري عبد النور .

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وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها،تدريب طلبة السنة النهائية في كليات الطب في المستشفيات وكذلك التمريض العالي ليكونوا جزءًا من الفريق الطبي، ولاسيما أن عدد طلاب نهائي طب يصل إلى حوالي ٨ آلاف طالب.

واقترح المجتمعون استدعاء الأطباء على المعاش أقل من ٦٥ عامًا وعددهم غير قليل، وكذلك تجهيز المستشفيات المركزية بالمحافظات، وإعدادها بكافة المستلزمات، وتوجيه جزء من المخصصات للفريق الطبي الذي يقف في الصف الأول على خط المواجهة، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيال الأطباء.

وأكدوا على ضرورة تكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في التضامن الاجتماعي، كل في دائرته وقسمه ومنطقة عمله بسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.

وأشاروا إلى أن المستشفيات الخاصة هي احتياطي استراتيجي للدولة ويمكن استخدامها عند الضرورة ولابد من مخاطبتها من إدارة العلاج الحر، أن تكون على استعداد لذلك عند الضرورة.