"ذبحها وذهب إلى القسم".. تاجر يروي تفاصيل قتل زوجته بمنشية ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اعترف تاجر ملابس بذبح زوجته وسلم نفسه إلى قوات الأمن بقسم شرطة منشية ناصر.

وروى المتهم تفاصيل الحادث لرجال المباحث، قائلًا: "أنا ذبحت مراتي وجاي اسلم نفسي"، وبرر جريمته بأنه كان يمر بأزمة مالية جعلته يبيع شقته بحي الموسكي، ويستأجر شقة متواضعة بمنشية ناصر.

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وتابع المتهم في اعترافاته، مع كثرة طلبات زوجتي المادية بدأت الخلافات تنشب بيننا، وفي يوم الحادث وقعت بيننا مشاجرة عقدت العزم بعدها على التخلص منها.

واستغل المتهم "نوم أطفاله"، ودخل إلى زوجته في المطبخ واستل سكينا وقام بذبحها"، مشيرًا إلى أنه أنه بعدما تأكد من مفارقة المجني عليها للحياة، أيقظ أطفاله وذهب بهم إلى شقيقه وأخبره بما حدث وطالبه برعاية الأطفال، وبعدها سلم نفسه لقسم الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.