بالصور.. حملة لتطهير وتعقيم شوارع دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بمعدات لرش ,تطهير وتعقيم شوارع المدينة، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل توجهات الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
شكل اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، لجنة من مجلس المدينة ترأسها أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، وعلاء البرقوقي، مسئول المتابعة الميدانية، ونيازي الصعيدي، عضو مكتب المتابعة، وممدوح غانم، رئيس مجمع مواقف دسوق، وأشرف داود، رئيس حي شمال، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب، ونائبه فريد حلمي، وإبراهيم الصقار، مسئول النظافة بحي شمال.
تضمنت أعمال الحملة، تطهير وتعقيم شوارع الأحياء الشعبية، وشوارع المدينة، العامة والرئيسية، في إطار خطة المحافظة، ومجلس مدينة دسوق، لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
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