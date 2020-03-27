اخبار العالم

حريق بمول تجاري في الغربية والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شهدت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حريقًا بأحد المولات التجارية للأجهزة الكهربائية دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السوق بقرية الجعفرية التابعة لمركز شرطة السنطة، وأتت النيران على محتويات المول بالكامل.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وجار السيطرة على الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمول تجاري في الغربية والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا