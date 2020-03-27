محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
شهدت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حريقًا بأحد المولات التجارية للأجهزة الكهربائية دون خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السوق بقرية الجعفرية التابعة لمركز شرطة السنطة، وأتت النيران على محتويات المول بالكامل.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وجار السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمول تجاري في الغربية والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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