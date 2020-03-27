أمريكا تعلن إجلاء عددٍ من موظّفي سفارتها في بغداد وقنصليّتها في أربيل

قررت الحكومة الأمريكية إجلاء عدد من موظفيها العاملين في سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، بسبب الظروف الأمنية وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقلته قبل قليل (الجمعة 27 مارس 2020) قناة "روسيا اليوم" .

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