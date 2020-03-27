سوريا.. قتلى وجرحى في مواجهات بين مسلحين من درعا والسويداء

أفادت مصادر في دمشق، بسقوط أكثر من 10 أشخاص جراء اشتباكات ما زالت مستمرة بين مسلحين من درعا والسويداء جنوب سوريا إثر محاولة خطف، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر طبية أن الاشتباكات التي شهدتها بلدة القرياجنوب السويداء أدت إلى مقتل 8 أشخاص حتى الآن إضافة إلى جرح 6 آخرين.
وأطلقت شرارة الأحداث، محاولة خطف قام بها أحد المطلوبين بجرائم قتل وخطف (يحيى، ن)، كما وصفته المواقعوقالت إنه اختطف شابين من ريف درعا، ما أدى إلى توتر واشتباكات بين فصائل مسلحة من درعا، وأخرى من السويداء، راح ضحيتها 7 أشخاص.
وقامت فصائل من السويداء بمحاولة القبض على يحيى الذي دخل أحد المنازل، وفجر حزاما ناسفا كان يرتديه حين حاصرته تلك الفصائل، ما أدى إلى مقتل ابن صاحب المنزل.
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