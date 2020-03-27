فرار 80 نزيلاً من سجن في غربي إيران

أعلنت مصادر إيرانية، أن أكثر من ثمانين سجينا فروا من سجن مدينة سقز في إقليم كردستان غربي البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت أن "عملية الهروب نفذت بعد تمرد داخل السجن، وأن الفاريناستقلوا سيارات كانت بالمنطقة".
ونقل التلفزيون المحلي عن المدعي العام في إقليم كردستان إيران محمد جباري، قوله: "بحدود سبعين سجينا لاذوا بالفرار، وعدد قليل منهم سلموا
وأضاف، أن "بعض السجناء انهالوا بالضرب على حراس السجن، وتم إرسال فرق الشرطة لإلقاء القبض عليهم".
من جانبها، قامت قوات الأمن والشرطة بإغلاق الطرق والممرات المؤدية إلى المدينة، فيما شرعت وحدات خاصة بتفتيش المنطقة في محاولة للعثور على بقية الفارين وإعادتهم إلى السجن.
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