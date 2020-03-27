السديس : التناوب بين أئمة الحرمين إحترازيا للحد من كورونا

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه وافق على مقترح التناوب اليومي بين أئمة ومؤذني المسجد الحرام وذلك تناغماً مع الإجراءات الاحترازية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة للمواطنين والمقيمين.

وتتضمن فكرة المقترح المتوافق مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة نحو خفض التواجد اليومي للأئمة والمؤذنين عن طريق تطبيق التناوب اليومي بينهم، حيث يتولى المهمة إمام واحد، ومؤذنان اثنان كحد أعلى يومياً لأداء كافة الفروض ورفع الأذان؛ مما يوفر الجهد ويقلل من تردد الدخول والخروج يوميًا ذهابًا وإيابًا، ويضمن اتخاذ السبل الوقائية التي تضمن سلامتهم.

يذكر أن مقترح الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين لقي استحسانًا كبيرًا وارتياحًا تامًا من الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام؛ الذين أكدوا إسهامه بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت، وتكامل حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية من أجل حماية القاصدين ووقايتهم من جائحة فايروس

يوميًا ذهابًا وإيابًا، ويضمن اتخاذ السبل الوقائية التي تضمن سلامتهم.يذكر أن مقترح الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين لقي استحسانًا كبيرًا وارتياحًا تامًا من الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام؛ الذين أكدوا إسهامه بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت، وتكامل حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية من أجل حماية القاصدين ووقايتهم من جائحة فايروس كورونا المستجد.

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