بعد خروجه من الحجر الصحي.. معلومات عن عبد الله بوشهري

كشفت الصحف الكويتية، أن الفنان الإيراني عبد الله بوشهري، قد غادر الحجر الصحي، بعد مكوثه لشهر فيه كإجراء احترازي لكل القادمين الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد.

حيث كتب بوشهري "الحمد لله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي، شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك، شكرا وزارة الداخلية، شكرا وزارة الصحة، شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا

حق كل اللي سال عني".وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن عبد الله بوشهري: -قدم خلال فترة من الفترات ثنائي فني مع الممثلة هيا عبد السلام خلال العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وكان أشهر ظهور للثنائي خلال مسلسل «ساهر الليل» بمواسمه الثلاث.شارك في مسلسلات "دينا القوي واللقيطة ورحلة انتظار وعرس الدم وعائلتي وعين الحب وام البنات وآخر صفقة حب وساهر الليل وتو النهار وساهر الليل والملكة وبنات الثانوية وبنات الجامعة وعطر الجنة وماي عيني وبركان ناعم وريحانة وجرح السنين وحال مناير وقابل للكسر وفي أمل والحب الحلال وبين قلبين واليوم الأسود ونهاية حلم وسامحني خطيب والخطايا العشر و25 دقيقة ومني وفيني".