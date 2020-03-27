أعلنت أوزبكستان تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، فيما قررت الحكومة إغلاق جميع الأقاليم وأعلنت عن مكافآت كبيرة للعاملين في القطاع الطبي الذين يكافحون تفشي العدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة الرعاية الصحية، إن"امرأة (72 عاما) في مدينة نامانجان توفيت بسبب مشاكل في القلب وأن المتوفاة كانت تعاني من مجموعة من الأمراض الأخرى بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا"، وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 83 حالة.
وسجلت أول إصابة وبفيروس كورونا المستجد في أوزبكستان في 15 مارس الجاري، لدى مواطنة عادت من باريس، وذلك قبل الكشف عن حالات إصابة أخرى لدى ركاب طائرات وصلوا إلى العاصمة طشقند من اسطنبول ولندن ودبي، ولدى أشخاص خالطوهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزبكستان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.