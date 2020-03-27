محمد بن زايد لـ بشار الأسد: يجب تغليب الجانب الإنساني بين الدول وسندعم سوريا

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري، بشار الأسد .

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية ،أن الاتصال يأتي في سياق اتصالاته لمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب و الدول الشقيقة و الصديق.

و بحث الشيخ محمد بن زايد ، و الرئيس السوري خلال الاتصال .. مستجدات و تداعيات فيروس كورونا المستجد / كوفيد

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- ١٩/ في المنطقة والعالم والاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء و إمكانية مساعدة و دعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق.

و أكد الشيخ محمد بن زايد، ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية و

تغليب الجانب الإنساني في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعا .. و شدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة و الحرجة.

من جانبه رحب فخامة الرئيس السوري بشار الأسد بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مثمنا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد و أكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.