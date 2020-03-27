تسجيل الوفاة الرابعة بفيروس كورونا في روسيا

أكد مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، وفاة إمرأة مصابة بالفيروس في موسكو، مما يرفع حصيلة ضحايا كورونا في البلادإلى أربع حالات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار المركز إلى أن المتوفاة عمرها 56 سنة،وكانت تعاني من مشاكل صحية أخرى، بالإضافة إلى إصابتها بكورونا.
وكانت السلطات الروسية قد أكدت إصابة 1036 شخصا بفيروس كورونا في البلاد، منها 703 حالات في موسكو، وتعافي 45 مصابا.
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