بسبب كورونا.. إسرائيل تحيل 500 سجين للإقامة الجبرية

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على تحويل نحو 500 سجين إلى الحبس المنزلي ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت يطال المسجونين لمدة تقل عن أربع سنوات والذين كان من المقرر أصلا أنيخرجوا من السجن في غضون فترة لا تزيد على 30 يوما.
ولفتت المصلحة إلى أن هذا القرار يخص حصرا المدانين بتهم جنائية وليست أمنية أو إرهابية أو جنسية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت في 17 مارس قيودا مشددة على سجونها لمنع تفشي فيروس
وتدير مصلحة السجون الإسرائيلية 33 سجنا تستوعب إجمالا نحو 20 ألف سجينا.
ويبدو أن القرار الجديد لن يخص الأسرى الفلسطينيين الذين يثير وضعهم في ظل انتشار كورونا في إسرائيل مخاوف بالغة، حيث طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى نظرا للظروف الصحية المعقدة حاليا في البلاد.
وسجلت في إسرائيل حتى الآن 12 حالة وفاة و3035 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19".
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