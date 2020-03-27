البرلمان العربي يطالب «العشرين» بـ«خطة عمل» واضحة

القاهرة (وام)

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أهمية النتائج التي تمخضت عنها قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية الاستثنائية، التي انعقدت عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لمواجهة أزمة كورونا العالمية وتداعياتها على كافة الصعد. وطالب السلمي، في بيان أصدره أمس، قمة دول مجموعة العشرين برسم «خطة عمل واضحة» لتنسيق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، سواء من حيث العمل على ضمان توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة ووضع الميزانيات الكفيلة لذلك، أو من حيث تبادل الخبرات بشأن المحاولات الجادة التي تُبذل من أجل إيجاد لقاح فعال ضد هذا الوباء. وشدد على أهمية الاتفاق على بعض الحلول العاجلة التي من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب النامية الأكثر تضرراً من هذا الوباء، انطلاقاً من المسؤولية العالمية الملقاة على عاتق دول مجموعة العشرين، وتنسيق الجهود العالمية في مكافحة جائحة كورونا.