الجزائر توسع حظر التجول لـ9 ولايات جديدة

محمد إبراهيم (الجزائر) قررت الجزائر توسيع حظر التجول الجزئي الذي فرضته على العاصمة ليشمل 9 ولايات أخرى ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري توسيع إجراءات حظر التجول ليشمل الولايات التسع، بدءاً من اليوم السبت اعتباراً من السابعة مساء حتى السابعة صباحاً.

وكانت السلطات الجزائرية فرضت منذ يوم 24 مارس الجاري حظراً للتجول جزئياً على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحاً، إضافة إلى حظر كامل على ولاية البليدة التي تبعد 36 كم غرب العاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الجزائرية أنها جلبت فريقاً طبياً صينياً متخصصا في التعامل مع المصابين بفيروس «كورونا»، حيث تم إرسال طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الصين لجلب الفريق الطبي. وبحسب بيان للشركة فإن الفريق الطبي الصيني يتكون من 13 طبيباً و8 ممرضين.

ويأتي ذلك فيما أحجم الحراك الشعبي عن التظاهر أمس للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وخلت شوارع الجزائر العاصمة، من المارة، خاصة بعد غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما انتشر رجال الشرطة في الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة.

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