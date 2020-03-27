مصر تضاعف فترة العزل للعائدين من الخارج

أحمد شعبان (القاهرة)

قررت السلطات الصحية في مصر، مضاعفة فترة العزل المنزلي للعائدين من الخارج وأسرهم ومخالطيهم لمدة 28 يوماً بدلاً من 14 يوماً، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

ووافق مجلس الوزراء المصري على خطة التنمية في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي 4.5%، وخفض معدل البطالة إلى 8.5%، كما أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة من وزارات الهجرة والداخلية والصحة والطيران والنقل لبحث مشكلة المصريين العالقين في الخارج وإعادتهم للبلاد.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة تسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، مؤكداً أنه يتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بالفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أكد المركز انتظام حركة الملاحة بقناة السويس، التي لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد الإجراءات الاحترازية كافة على جميع السفن المارة، نافياً أيضاً صحة توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين.

وشهدت محافظات مصر، أمس الجمعة، هدوءًا تاماً في ظل الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجول والتي بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً، والإغلاق الكامل للمحال والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم طوال يومي الجمعة والسبت. فيما أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات مصر بلغ حوالي 55 ألف مبنى.

وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب مواجهة الكوارث والأزمات بصندوق تحيا مصر للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.