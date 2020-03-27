أبرز 10 إجابات لـ«الصحة العالمية» حول «كورونا»

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبحت منظمة الصحة العالمية مركزاً رئيساً للإجابة على أسئلة العالم، وعبر عشرات المؤتمرات الصحفية وآلاف الأسئلة التي أرسلها متخصصون وصحفيون ومهتمون للمنظمة، رصدت «الاتحاد» أبرز 10 أسئلة وإجابات للمنظمة منذ ديسمبر 2019:

1- كيف بدأ فيروس «كوفيد -19»؟

من المحتمل أن يكون مصدر حيواني من سوق للحيوانات الحية في الصين، مسؤولاً عن بعض الإصابات البشرية الأولى المبلغ عنها. ولم يُحدد المصدر الحيواني للفيروس بعد.

2- هل يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد؟

إنتاج علاج فعال يقضي على المرض يستغرق 12 شهراً.

3- هل تقتل الحرارة فيروس «كوفيد-19»؟

التباعد الجسدي هو الحل.. ولا دليل على تأثير الحرارة.

4- ما حقيقية عدم إعلان الدول عن الأرقام الحقيقية للمصابين؟

تعلن الدول عن %20 فقط من إجمالي المصابين في الواقع لأنها لا ترصد سوى المصابين الذين تتوصل إليهم.

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5- هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الهواء؟

لا دليل حتى الآن على انتقال العدوى عبر الهواء، إلا أنه يتعين الحذر، لعدم وجود دراسات تستبعد هذا النمط من انتقال العدوى.

6- هل يمكن أن يتطور الفيروس؟

قد يتطور إلى مرض أشد وطأة، لكن لا زلنا في مراحل مبكرة جداً من فهم هذا المرض.

7- هل تؤثر الشيشة على انتشار الفيروس؟

تعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس، حيث إن كل جزء فيها يعد مصدراً للعدوى.

8- هل يعد فيروس كورونا سلاحاً بيولوجياً؟

لا صحة لهذه الافتراضية. إنه أزمة صحية ليست لها أبعاد سياسية.

9- هل يصاب الأطفال بفيروس «كوفيد-19»؟

الإصابات بين الأطفال محدودة نسبياً، العوامل الأكثر تأثيراً في المرض لا تزال ضعف المناعة بين كبار السن.

10- إلى أي مدى يبقى الفيروس حياً على الأسطح؟

بحسب درجة الحرارة، ونوعية السطح، لكن المدة تتراوح من عدة ساعات لعدة أيّام، وغالباً من 3 ساعات إلى 3 أيام.