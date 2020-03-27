خادم الحرمين يؤكد ضرورة الاستفادة من تجربة الصين

الرياض (وكالات)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وهنأ خادم الحرمين خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني، أمس، الصين بنجاح الجهود التي بذلتها في مواجهة الفيروس، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في هذا الصدد.

ومن جهته ثمن الرئيس الصيني مبادرة المملكة مد يد العون لبلاده في بداية الأزمة وعبر عن رغبتها في التنسيق مع الجهات المعنية بالسعودية للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاءوا من خارج المملكة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 1104 حالات.

ولم تسجل السعودية سوى ثلاث حالات وفاة أعلنت عنها سابقاً، بينما تماثل للشفاء حالتان، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في المملكة إلى 35.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للإنفلونزا، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.

وبدأ في الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة أمس الأول، منع التجول من الثالثة عصراً، ومنع سكان مناطق المملكة الـ13 من الخروج منها حتى السادسة صباحاً لمنع انتشار فيروس كورونا.