جونسون مصاب.. كورونا يهاجم قلب بريطانيا

شادي صلاح الدين (لندن)

وصل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى أعلى مستويات الحكومة البريطانية، أمس، بعدما أعلن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الحاكم، بوريس جونسون، إصابته بالمرض في رسالة فيديو عبر «تويتر»، وتبعه إعلان وزير الصحة مات هانكوك أنه مصاب أيضاً.

ورغم أن بوريس جونسون طمأن الشعب البريطاني بأن الأعراض التي يشعر بها خفيفة، وأنه سيعزل نفسه في داوننج ستريت، مقر رئاسة الوزراء، وسيقود استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن إصابته كشفت عمق وخطورة الوضع الذي بلغته بريطانيا بعد أن أصيب رئيس الحكومة ومن قبله الوزيرة، نادين دوريس، وبعده وزير الصحة مات هانكوك وعدد من العاملين في البرلمان، قبل أن يعلن ولي عهد المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء: «بعد تعرض جونسون لأعراض خفيفة أمس، تم فحص رئيس الوزراء للكشف عن الفيروس بناء على نصيحة شخصية من رئيس الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتتي». وتابع: «كانت نتيجة الاختبار إيجابية»، وتمشياً مع التوجيهات، فإن جونسون يعزل نفسه حالياً في داونينج ستريت.

وأكدت وزارة الخزانة أن الوزير ريتشي سوناك لم يعزل نفسه لأنه ليس لديه أي أعراض. وظهرت تكهنات خلال الساعات الماضية بأن سوناك قد يكون في خطر لأن آخر ظهور علني له كان برفقة جونسون.

وظهر جونسون أيضاً في جلسة الرد على أسئلة النواب الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي. وترأس جونسون الأسبوع المنصرم أيضاً «مجلس الحرب» اليومي حول استجابة الطوارئ لتفشي الفيروس، وتضمن اجتماعات مباشرة مع وزراء ومسؤولين كبار.

ويعتبر إعلان إصابة جونسون ووزير الصحة هانكوك تحدياً كبيراً للحكومة البريطانية، حيث إن القلق تزايد بشدة من أن عدداً كبيراً من الأشخاص في رئاسة الوزراء من الموظفين والعاملين والزوار قد يكونون قد تعرضوا للإصابة ولم يتم إختبارهم حتى الآن. ويبقى السؤال المهم من نقل العدوى لجونسون؟ وهل من أصابه أصاب غيره؟!

وقد يضطر كثير من الموظفين في رئاسة الوزراء، ربما وزير الخزانة إلى العزل الذاتي إذا شعر بالأعراض.

وأكد المتحدث باسم جونسون قبل بضعة أيام أن وزير الخارجية، دومينيك راب، يتولى مهام رئيس الوزراء في حالة إصابة جونسون بالمرض أو عدم قدرته على القيام بوظيفته. وأضاف المتحدث أنه إذا أصيب راب بالمرض أيضاً، فإن رئيس الوزراء لديه السلطة لتفويض المسؤولية لأي من وزرائه. لكن المتحدث أكد أمس الجمعة أن وزير الخارجية لا يتولى أي مهام من رئيس الوزراء حتى الآن. ولكنه قد يحدث ذلك إذا تطور مرض جونسون.

وفي هذه الأثناء، أعلنت بريطانيا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759 حتى مساء أمس الأول، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، كان عدد حالات الوفاة 578، ما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة.

والعدد هو سابع أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة.