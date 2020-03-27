أميركا تسجل 354 وفاة و18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 345 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز"، ما يمثل رقما قياسيا يرفع الحصيلة الإجمالية للفويات جراء الوباء في البلاد إلى 1438 وفاة.

وباتت الولايات المتحدة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا (94،238) بعد تسجيل حوالي 18 ألف إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 519 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس (كوفيد19-) في الولاية، ارتفاعًا من 385 قبل يوم واحد.

وأضاف كومو، في مؤتمر صحفي في مركز جافيتس، وهو مركز ضخم للمؤتمرات في حي "مانهاتن" في مدينة نيويورك تم تحويله إلى مستشفى مؤقت بمساعدة عسكرية ومن المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، إن "هذا الوضع سيستمر في الصعود، وهذه أسوأ أنباء يمكنني أن أخبر سكان ولاية نيويورك بها".

وأوضح حاكم الولاية أنه سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصيص أربعة مستشفيات مؤقتة إضافية، ومن بينها مضمار للسباقات وكلية ومحطة للرحلات البحرية، ما يضيف 4000 سرير جديد إلى مستشفيات الولاية.

وقال كومو إن الولاية، التي تعد الأكثر تضررا في الولايات المتحدة بعدد 44,635 حالة إصابة مؤكدة، تتوقع ذروة في عدد الحالات "في غضون نحو 21 يوما".