السعودية تسجل 92 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل بذلك إجمالي العدد التراكمي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1104 حالات.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن من بين الحالات التي تم تسجيلها 10 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة وبقية الحالات وعددها 82 حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية.

ولفت إلى أن معظم الحالات مستقرة فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ/6/ حالات حرجة ولم تسجل حالات وفاة إضافية، مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالتي تعاف ليصل عدد المتعافين إلى 35 حالة.

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