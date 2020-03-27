ترامب يدعو شركات سيارات لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من مصنّعي السيارات في الولايات المتحدة، البدء في تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات للرعاية بمصابي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، «يجب أن تفتح جنرال موتورز فوراً مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعاً آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، الآن!».

وأضاف «فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة!».

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، كان البيت الأبيض يخطط هذا الأسبوع لإعلان مشروع مشترك بين «جنرال موتورز» و«فنتيك لايف سيستمز» لتصنيع حوالي 80 ألف جهاز تنفس اصطناعي، إذ تعاني عدة مناطق في البلاد من نقص حاد في الآلات الضرورية لمساعدة مرضى كوفيد-19 على التنفس. لكن ألغي إعلان المشروع في آخر لحظة بسبب كلفته التي تبلغ 1 مليار دولار.

لكن وعد ترامب، اليوم الجمعة، بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال، في تغريدة منفصلة على تويتر، «اشترينا للتو الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي من عدة شركات جيدة».

وأضاف أن «الأسماء والأرقام ستعلن لاحقاً».

وكرر أندرو كوومو حاكم ولاية نيويورك المتضررة بشدة من الوباء، دعواته للحكومة الفدرالية بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي للتمكن من التعامل مع حاجيات المرضى في ظل توسع انتشار العدوى.

وقال كوومو إنه يتوقع أن الوباء لن يبلغ ذروته في الولاية قبل ثلاثة أسابيع أخرى.