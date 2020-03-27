للحد من انتشار “الجائحة” في تونس.. “شرطي روبوت” يراقب انضباط المواطنين لـ”الحظر الصحي”- فيديو

مدرعة آلية صغيرة بست كاميرات تجوب شوارع تونس، وتستجوب المواطنين. بهذه التقنية الحديثة تراقب الشرطة التونسية الانضباط لإجراءات الحجر الصحي، وتردع المخالفين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهر فيديو، نشرته وزارة الداخلية التونسية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تحول “روبوتات” مزودة بكاميرات مراقبة ومكبرات صوت، تتجول في شوارع الجمهورية، من خلال التحكم فيها عن بعد من مركز الشرطة.

وخلال جولات قصيرة في الشوارع قامت الشرطة، عبر الروبوتات بـ “استجواب” عدد من المواطنين، والتعرف على هوياتهم والأماكن المتوجهين إليها أو القادمين منها، فضلاً عن الطلب من المخالفين العودة إلى منازلهم، وفق ما نقلته مشاهد الفيديو الذي أرفقت معه الداخلية وصف “الوزارة تستعمل التقنيات الحديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام”.

يذكر أن وزارة الصحة في توتس، أعلنت اليوم الجمعة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 6 وفيات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 227 حالة.