وفاة الفنان المصري جورج سيدهم

توفي الفنان المصري جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 سنة، بعد صراع مع المرض.
وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن وفاة سيدهم، الذي كان يعاني مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.
وكانت بداية جورج سيدهم بتشكيل ثلاثي مع سمير غانم والضيف أحمد، تحت اسم ثلاثي أضواء المسرح.
وتعرض جورج سيدهم لجلطة في المخ نتج عنها شلل في النصف الأيسر وأثر على نطقه، ما جعله يبتعد عن الفن.
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