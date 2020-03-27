“الويكاند فالدار”.. حملة واسعة تشجع على البقاء في المنازل: نهاية الأسبوع حاسمة

أطلق إعلاميون، وسياسيون، ونشطاء مغاربة، اليوم الجمعة، هاشتاج “#الويكاند_فالدار”، من أجل دعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال عدد من الإعلاميين، والسياسيين، والنشطاء، في تدوينة موحدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “نقترح إطلاق حملة واسعة للدعوة للبقاء في البيوت في نهاية هذا الأسبوع”، وأوضحوا أن “الكثير من الأطباء، والخبراء شددوا على أن نهاية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل حاسمان في السيطرة على انتشار فيروس كورونا داخل المغرب”، ودعوا إلى اعتماد هاشتاج #الويكاند_فالدار، بالقول: “غادي نبقاو فالدار جميع باش نحميو ريوسنا، وحبابنا، وبلادنا”.

ونبه خبراء إلى أن، الأيام القليلة المقبلة، ستكون حاسمة بالنسبة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، مشددين على عدم الخروج، ابتداء من اليوم الجمعة، وطيلة أسبوعين كاملين، إلا للضرورة القصوى، مع احترام التعليمات الصحية الوقائية.

ويقترب المغرب، بعد تسجيل 275 حالة إصابة مؤكدة، من تجاوز المرحلة الثانية بالنسبة إلى تفشي الفيروس، إذ يقسم المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا، الذي وضعته وزارة الصحة، مراحل انتشاره إلى ثلاث.

وتتعلق المرحلة الأولى بوجود مائتي حالة محتملة وخمسين حالة مؤكدة، فيما تتعلق التقديرات في المرحلة الثانية بألفي حالة محتملة وخمسمائة حالة مؤكدة، لتدخل البلاد المرحلة الثالثة، التي تتوقع فيها التقديرات عشرة آلاف حالة، وهو ما تحذر منه حملة “الويكاند فالدار”، التي تدعو المواطنين إلى التزام البيوت من أجل التضامن في كبح انتشار “الجائحة”.