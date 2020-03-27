فرنسا تمدد التأشيرات للمغاربة العالقين على أراضيها لثلاثة أشهر

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة بخصوص المغاربة العالقين في فرنسا، بسبب وقف الرحلات الجوية.

وقالت السفيرة الفرنسية في المغرب، اليوم، إن السلطات قررت تمديد تأشيرات المغاربة العالقين في فرنسا، لثلاثة أشهر.

وحسب الدبلوماسية الفرنسية، فإن السلطات المغربية قامت بإجراء مماثل تجاه الفرنسيين العالقين بالمغرب، حيث قامت بتمديد إقامتهم إلى ثلاثة أشهر.

وكان المغرب قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل، ضمن تدابيره لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيله لعدد من الحالات الواردة.

وفي الوقت الذي نظمت فيه عدد من الدول رحلات لإجلاء مواطنيها العالقين، لم يعلن المغرب، منذ بداية الأزمة، عن إجلاء مواطنيه العالقين من أي دولة.