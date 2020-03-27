وزارة الصحة: 86٪؜ من المصابين بكورونا في المغرب حالتهم “هينة أو متوسطة”

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية العامة، معاذ لمرابط، اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لـ86 في المائة من المصابين بالفيروس “هينة أو متوسطة”، فيما يوجد 14 في المائة منهم في حالة “صعبة أو حرجة”.

وفي ما يتعلق بحالات الإصابة حسب الفئات العمرية، قال المتحدث إنها تتوزع على الفئة العمرية الأكثر من 65 سنة (36 في المائة)، والفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة (28 في المائة)، والفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة (18 في المائة)، والفئة العمرية دون 25 سنة (18 في المائة).

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 333 حالة.

وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 11 حالات.