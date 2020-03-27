إصابة خطيرة لشاب بحادث طرق في الرينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر حادث طرق وقع أثناء ركوبه دبّابا (تراكتورون)، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل أن إصابة الشاب خطيرة، وأنه أُحيل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان إنها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، أن 60 شخصا بينهم 19 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 لغاية يوم الإثنين الماضي.

ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.