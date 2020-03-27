منظمة الصحة العالمية: إيجاد لقاح لكورونا قد يستغرق 18 شهرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا، سيستغرق على الأقل مدة تراوح بين 12 وحتى 18 شهرا، لافتة إلى أن "نقص معدات الوقاية الطبية، يشكل أكبر تهديد للجهود الدولية المشتركة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمدينة جنيف السويسرية، إن "العالم سجل إلى الآن، نصف مليون إصابة بكورونا، وأكثر من 20 ألف وفاة".

وأضاف: "هذه أرقام مأساوية، لكن لنتذكر أن مئات آلاف الأشخاص لا يزالون على قيد الحياة حول العالم"، موضحا أن "لقاح كورونا سيستغرق على الأقل مدة تراوح بين 12 ـ 18 شهرا".

وأوضح أن "نقص معدات الوقاية الطبية، يشكل أكبر تهديد للجهود الدولية المشتركة في ما يخص إنقاذ حياة الناس".

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وذكر أن المنظمة أرسلت معدات وقائية لنحو مليوني شخص في 74 بلدا، وتستعد لإرسال كميات مماثلة إلى 60 بلدا آخر.

وأردف غيبريسوس: "يجب فعل المزيد، هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا عبر التعاون والتضامن الدوليين"، داعيا دول العالم إلى استخدام كافة مواردها من أجل وقف انتشار الفيروس.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 130 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.