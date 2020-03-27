صافرات الإنذار تدوي في سديروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم الجمعة، منها "سديروت"، و"أفيفيم".
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه تم تحديد إحدى "الطلقات"، زاعما أنها أُطلِقَت من قطاع غزة المُحاصَر.
وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.
ووفقا للمعومات الأولية، فقد سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان لاحق أن "الحديث (يدور) عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
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