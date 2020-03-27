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مصر تسجل 41 حالة إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

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أعلنت مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس ، و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 536.

وقال بيان لوزارة الصحة المصرية: "ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة".

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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