شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تصدر قرارا بحظر التنقل بين كافة المدن والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 صورة أرشيفية أعلنت الحكومة منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهراً في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا يتبع...

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