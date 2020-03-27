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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس فيسبوك يتبرع بـ25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، اليوم الجمعة، تبرعه وزوجته بمبلغ 25 مليون دولار لجهود تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.
وذكر زوكربيرغ، عبر حسابه على فيسبوك:“أنا وبريسيلا نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاجات COVID-19″.
وقال إنهما ”في شراكة مع مؤسسة (بيل) غيتس وآخرين لتقييم الأدوية الحالية الواعدة بسرعة لمعرفة الأدوية التي قد تكون فعالة في منع وعلاج الفيروس التاجي“.
وذكر مارك أنه ”نظرًا لأن هذه الأدوية قد خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، إذا كانت فعالة، فستكون إتاحتها أسرع بكثير من تطوير واختبار لقاح جديد، ونأمل أن يكون ذلك شهورًا بدلًا من عام أو أكثر، وأتطلع لرؤية ما يكتشفه مسرع العلاجات“.
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