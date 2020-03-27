صحة الكرخ تعلن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تأكدت اصابة احد المواطنين بفايروس كورونا في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل".

واضاف "قد تكون هناك إصابة في منطقة الشيخ معروف نعلن عنها لاحقاً بعد التحقق النهائي ويتم التعامل معها ومع الملامسين حالياً".