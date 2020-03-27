تجدد المصادمات قرب الخلاني وتسجيل ثلاث اصابات

افاد مصدر امني، الجمعة، بتجديد المصادمات قرب الخلاني فيما تم تسجيل ثلاث اصابات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات بين القوات الامنية ومتظاهرين تجددت قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة". واضاف انه "تم تسجيل ثلاث اصابات نتيجة اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع".

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