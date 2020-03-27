اطلق الحشد الشعبي، الجمعة، مبادرة لتغسيل ودفن جثامين المتوفين نتيجة كورونا في مقبرة خاصة بالنجف الاشرف.
وقال امر اللواء الثاني بالحشد الشيخ طاهر الخاقاني في تصريح تابعته الخليج 365، ان "المبادرة تاتي استجابة لطلب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي"، مبينا ان "الاخير طلب من مجاهدي اللواء تهيئة مغتسل خاص ومصلى والتكفل بدفن المتوفين جراء الاصابة بكورونا".
واضاف ان "رئيس ديوان الوقف الشيعي قام بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي التغسيل والتكفين وأداء صلاة الجنازة على المتوفين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يستجيب لطلب الوقف الشيعي بالتكفل بتغسيل ودفن ضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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