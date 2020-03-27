الحشد يستجيب لطلب الوقف الشيعي بالتكفل بتغسيل ودفن ضحايا كورونا

وقال امر اللواء الثاني بالحشد الشيخ طاهر الخاقاني في تصريح تابعته الخليج 365، ان "المبادرة تاتي استجابة لطلب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي"، مبينا ان "الاخير طلب من مجاهدي اللواء تهيئة مغتسل خاص ومصلى والتكفل بدفن المتوفين جراء الاصابة بكورونا".

واضاف ان "رئيس ديوان الوقف الشيعي قام بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي التغسيل والتكفين وأداء صلاة الجنازة على المتوفين".