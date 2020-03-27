صحة كربلاء تُعلن شفاء حالة رابعة وتسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تماثُل إحدى المُصابات بفيروس كُورونا المُستجد في المحافظة ، ممن كانت تتلقَى الرعاية الطبية والصحية والعلاجية في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، المُخصصة للمُصابين بالفيروس ذاته ، وهي بعمر ( 70 ) عاماً ، من منطقة شارع أحمد الوائلي ، وكان عائدةً في وقتها إصابتها من إيران".وأضاف كاظم، أن "الحالة تُعد الحالة السابعة المُسجَلة بالمحافظة للمُصابين بالفيروس , حيث خضعت طيلة رقودها في الردهة إلى مُتابعة مُستمرة ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ، وجاءت النتائج المُختبرية للتحاليل والفُحوصات الطبية ، اليوم ، سالبة وتؤكد خلوها من الفيروس وشفائها منه ليرتفع بذلك عدد الحالات المتُعافية إلى ( 4 ) حالات".

وأوضح كاظم، أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 28 ) نمُوذجاً من العينات إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد، لتأكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها ، إصابة ( 3 ) مُواطنين بالفيروس الوبائي ، وسلامة الآخرين من المُشتبه بهم من الإصابة به ".



وتابع أن "الإصابات الجديدة جميعها من الذكور , الأول بعمر ( 56 ) عاماَ من سكنة منطقة الإبراهيمية, والإصابة الثانية لمُصاب بعمر ( 63 ) عاماَ ويسُكن قضاء عين التمر , وكلاهما عائدين من سوريا ,والأصابة الثالثة لمُواطن بعمر ( 60 ) من أهالي قضاء الهندية".

وبين كاظم, أنه "تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين لهم من عوائلهم من خلال إجراءات الحجر والإستضافة الطبية في إحدى الأماكن المُخصَصة لذلك".

ولفت إلى أنه "بعد تسجيل الإصابات الجديدة ، فإن " إجمالي الإصابات المُسجَلة في المُحافظة , إرتفع الى ( 30 ) حالة ، تماثلت ( 4 ) منها للشفاء تدريجياً ، وخرجت مُتحسنة وبوضع صحي جيد ، والحالات الـ ( 21 ) المُتبقية , بضمنها الحالات الجديدة , يخضعون لرقابة وعناية صحية مُشددة , وبإشراف ملاك طبي مُتخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية " , في حين فارق الحياة ( 6 ) مُصابين ( أربعة رجال وإمرأتين) من المجموع الكُلي للحالات , وتراوحت أعمارهم بين ( 70 - 38 ) عاماً " .