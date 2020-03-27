الزرفي يبحث مع فؤاد حسين الأوضاع السياسية والمالية وتداعيات تهديد فايروس كورونا

وقال مكتب وزير المالية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين استقبل مساء اليوم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وللمرة الثانيه منذ تكليفه بهذه المهمة"، مبينا ان "حسين قدم شكره للزرفي على زيارته وإطلاعه على مستجدات تشكيل الحكومة".

واضاف ان "الزرفي تطرق في حديثه مع نائب رئيس الوزراء الى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها والاتصالات التي أجراها مع ممثلي وقادة مختلف الأحزاب من أجل تشكيل حكومته، وشرح نتائجها، وأشار كذاك الى لقاءاته مع ممثلي وسفراء الدول العاملة في بغداد".

وتابع انه "تم مناقشة الاوضاع السياسية الداخلية والاقليمية والدولية، وتم إلقاء الضوء على الوضع المالي للبلاد وكيفية مواجهة التداعيات، التي تولدت نتيجة الهبوط الشديد لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيرها على الوضع المالي والاقتصادي العراقي"، لافتا الى ان "الجانبين تدارسا السبل الكفيلة لإدارة الازمة المالية".

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وعلى صعيد آخر، كان الوضع الصحي وتداعيات تهديد فايروس كورونا جزأً من محاور النقاش، حيث "اتفق الطرفان على ضرورة التعامل الجدي مع خطورة هذا الوباء وتسخير كل الامكانات لمواجهته".

كما تم مناقشة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وكيفية إدارة وحل المسائل العالقة بين الطرفين، موضا ان "الزرفي طرح رؤيته حول كيفية حل تلك المشاكل بالإضافه الى رؤيته المستقبلية للعلاقات بين بغداد وأربيل".

وقدم فؤاد حسين، شكره وامتنانه الى "عدنان الزرفي على زيارته ثانية، وتبادله وجهات النظر في الأمور التي تتعلق بتشكيل الوزارة الجديدة والمسائل المهمة في الواقع العراقي، وحرصه على التواصل مع جميع المكونات والاطراف".