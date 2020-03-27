مصر تسجل 41 حالة إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

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أعلنت مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 536.

وقال بيان لوزارة الصحة المصرية: "ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة".

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.