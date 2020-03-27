شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تصدر قرارا بحظر التنقل بين كافة المدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت الحكومة منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهراً في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا يتبع...

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