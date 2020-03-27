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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا يتجاوز الـ 93 ألفا وحالات الوفاة نحو 1400 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض ( كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، بلغت 93 ألف حالة، والوفيات 1400 شخص.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد إنه ينبغي أن نشيد بفحوصاتنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت "العديد من الاختبارات لم تجرها أي دولة في العالم".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال لها، يوم أمس الخميس، أن الأطباء في مشفى "نورثويسترن ميموريال" في شيكاغو، يناقشون تطبيق سياسة عدم الإنعاش للمرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي، بغض النظر عن رغبات المرضى أو أفراد أسرهم.
وأكدت الصحيفة أنه قرار مؤلم، ولكنه مهم على المدى الطويل، للحفاظ على حياة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
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