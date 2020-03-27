شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. هروب المئات من سجن سقز بإقليم كردستان إيران خشية إصابتهم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات هرب المئات السجناء من سجن إيراني، مساء اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، خشية إصابتهم بفيروس كورونا. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تمردا حدث في سجن "سقز" باقليم كردستان ايران. وأكدت هروب المئات من المساجين بسبب تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا الذي أنتشر داخل السجون الإيرانية مؤخرا. وأضافت أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة وفرض سيطرات تفتيش أمنية داخل المدينة. وانتشر الفيروس في كل مدن إيران وخلف آلاف الإصابات وحالات الوفاة.

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