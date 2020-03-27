أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه تجاوبا مع قرارات الحكومة بالتعبئة العامة وعدم التجوال ليلا، من السابعة مساءا وحتى الخامسة صباحا، يسجل التزاما شبه تام في منطقة حاصبيا، التي خلت طرقاتها من حركة السير إلا ما ندر.
وأشار إلى أن البلديات قد ذكرت المواطنين عبر مكبرات الصوت، في كافة القرى والبلدات، بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات حفاظا على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: التزام شبه تام بعدم التجوال ليلاً في منطقة حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.