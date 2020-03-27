النشرة: التزام شبه تام بعدم التجوال ليلاً في منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أنه تجاوبا مع قرارات الحكومة بالتعبئة العامة وعدم التجوال ليلا، من السابعة مساءا وحتى الخامسة صباحا، يسجل التزاما شبه تام في منطقة حاصبيا، التي خلت طرقاتها من ​حركة السير​ إلا ما ندر.

وأشار إلى أن البلديات قد ذكرت المواطنين عبر مكبرات الصوت، في كافة القرى والبلدات، بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات حفاظا على ​السلامة العامة​.