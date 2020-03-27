أشار المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ في بيان له إلى انه "يتساءل بعض المواطنين عن سبب إقفال مؤسسات ومحلات بيع المواد الغذائية (كل ما هو صالح للأكل) في تمام الخامسة عصرًا في حين يبدأ ​حظر التجول​ عند السابعة مساء"، موضحا ان "الإقفال في تمام الخامسة يأتي إفساحًا في المجال أمام تنفيذ إجراءات عملية التعقيم وتعبئة البضائع، ليتمكن بعد ذلك الموظفون من الوصول إلى منازلهم قبل الساعة السابعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: إقفال محلات بيع المواد الغذائية في الخامسة لافساح المجال لاجراء التعقيم وتعبئة البضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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