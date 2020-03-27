النشرة: أبناء صيدا التزموا بحظر التجول في اطار رفع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان ابناء المدينة التزموا ب​حظر التجول​ الذي دعا اليه رئيس الحكومة ​حسن دياب​ من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، في اطار رفع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس "الكورونا".

وفي جولة ميدانية لمراسل "النشرة"، عاين ان الاقفال كانا تاما في مختلف شوارع واحياء المدينة بعدما اقفلت محال المواد الغذائية والسوبرماركت والحلويات باستثناء الصيدليات التي بقيت مشرعة الابواب.

وسيرت القوى العسكرية والامنية دوريات للتأكد من الالتزام، حيث لم سجل خروقات بسيطة لسيارات تأخرت عن موعد الحظر وهي في طريق وصولها الى المنزل او البلدة في المنطقة.

وفي ​عين الحلوة​، اتخذ الجيش البناني قرارا بمنع دخول وخروج اي من السيارات والمواطنين على حواجزه العسكرية المختلفة التزاما بمنع التجول، باستثناء الحالات المرضية.